«Спартак» расторг контракт с нападающим Швыревым

«Спартак» и нападающий Игорь Швырев договорились о расторжении контракта по согласию сторон. Отметим, что права на игрока в КХЛ остаются у «Спартака».

В нынешнем сезоне Игорь Швырев провел за красно-белых 17 матчей и набрал три (0+3) очка.