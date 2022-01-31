«Амур» расторг контракты с защитником Педаном и форвардом Томашеком

«Амур» объявил о расторжении контрактов в двумя хоккеистами, сообщается на официальной странице команды в Instagram.

Нападающий Давид Томашек и клуб расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок выступает за «Амур» с сезона-2021/22. В составе команды он провел 47 матчей, набрал 21 очко (9+12).

Также, по инициативе игрока, расторгнут контракт с защитником Русланом Педаном. Права на хоккеиста в системе КХЛ остаются за хабаровским клубом.

В текущем сезоне Педан провел 39 матчей и набрал 9 очков (4+5). Хоккейный сезон он продолжит в одном из европейских чемпионатов.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 50 играх.