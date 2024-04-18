Величкин назвал отличным началом серии победу «Металлурга» над «Локомотивом»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал «СЭ» победу «Магнитки» над «Локомотивом» (2:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Отличная игра «Металлурга». Они справились и вскрыли эту оборону, несмотря на то, что у «Локомотива» она помощнее. Сами тоже смогли защитить ворота. Илья Набоков — красавец! Чудо родилось в этой команде. Вытерпели, добавили, пропустив гол и сделали то, что и должны были. Отличное начало серии!» — сказал Величкин «СЭ».

«Магнитка» повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 мск.