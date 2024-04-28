Г енеральный директор «Магнитки», почти 30 лет проработавший на своей должности, в период управления которого клуб побеждал в чемпионате страны пять раз, оценил новый успех.

Разин всегда был сложным, тяжелым человеком

— Как оцениваете эту победу — как победу родного клуба или немного отстраненно? Вы ведь уже не занимаете в нем должность.

— Это победа родного клуба. Как я могу отстраненно ее оценивать, если это наше детище, Магнитогорского металлургического комбината, города Магнитогорска? Я еще мальчишкой пришел в клуб, с Виктором Филипповичем (Рашниковым) строил это все. Вчера была написана новая страница, ее начало, продолжение следует, to be continued.

— Удивляет ли, что всего за один сезон Разину и его тренерскому штабу удалось выиграть кубок?

— Конечно, удивляет, думалось, что два-три года понадобится. Самое главное — ребят сохранить. Молодых-то найти — это одно дело, а другое дело — их сохранить, удержать и создать коллектив на несколько лет, это очень сложная задача. Конечно, удивлен. Удивлен и рад.

— Одной из причин, из-за которых «Магнитка» могла не дойти до финала Кубка Гагарина, вы называли неопытность команды и молодых игроков.

— Это очень редкое явление. Был американский фильм «Чудо», когда наша советская сборная приехала на Олимпиаду, а американцы выставили студентов и выиграли. А это его аналог — магнитогорское чудо. Что-то из ряда вон выходящее. Самый неочевидный результат, это действительно чудо, прыгнули выше головы. Как бы к Разину кто ни относился, у нас родился новый хороший, качественный тренер.

— Поменялся ли характер Разина с тех пор, как он был игроком? Каким он вам запомнился?

— Работал с Разиным с 1995 года. Он всегда был очень хорошим игроком, тренером тоже стал хорошим. Но всегда был очень сложным человеком, тяжелым, но при этом знал свою цель. Помню, как он пришел в клуб к нам совершенно молодым мальчиком из Тольятти. Я видел, когда ему еще не очень доверяли, как он выходил один на тренировки в свободное время. Ставил какие-то стойки и катался, катался, катался. Он очень упертый человек. Характер у него такой: если он что-то решил, то пытается это сделать, но это не всем нравится.

Он — профессионал, я говорю и о Разине-хоккеисте, и о Разине-тренере.

Андрей Разин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Можете вспомнить какую-то одну яркую историю о нем?

— Историй много. Первой на ум приходит о том, как он стал таким большим игроком. Андрей решил перейти от нас в московское «Динамо». Не очень хорошо мы с ним поговорили. С Валерием Константиновичем Белоусовым (на тот момент — главным тренером «Магнитки». — Прим. «СЭ») хотели, чтобы он остался. Посчитали, что он на «Магнитку» был обижен, не понимали почему, но нам так казалось.

Но когда в «Динамо» Разину или кому-то другому на одном из собраний сказали, что «это тебе не в «Магнитке» за большие деньги выигрывать», то он встал и правду-матку резанул главному тренеру, за что получил. Эта история до нас дошла, и мы как бы простили все его проблемы, которые возникали, когда он уходил из Магнитогорска, уже будучи звездой.

Потом у нас были восстановлены очень хорошие отношения, он же потом вернулся в «Металлург», когда в конце своей карьеры играл в Омске, а нам нужен был центральный нападающий.

— В этом сезоне Разин часто высказывался в сторону судейства. Насколькобыли обоснованы подобные заявления?

— Когда я работал, мне тоже казалось, что те вещи, о которых вы говорите, присутствуют. А когда смотришь со стороны, то это далеко не так. Никакого ресурса нет, есть просто человеческие ошибки: иногда вратарь пропускает шайбу, как вратарь «Локомотива», например. Хороший парень, но когда она ему от борта попадает в ногу, в конек и в ворота...

Ошибается игрок, когда не забивает гол, ошибается защитник, когда не обработал шайбу. Точно так же ошибается арбитр, это составляющая большой игры под названием хоккей. Если у арбитра есть ошибки, то это человеческие ошибки. Сегодня их становится меньше, потому немножко поменялись правила, можно вернуть эпизод, пересмотреть его. А раньше это было невозможно. Кроме арбитров сидит еще куча людей, достаточно больших профессионалов в, как ее называют, «военной комнате», где просматривают момент с 8, 10, 12 камер, можно с любого ракурса посмотреть.

А то, что у Разина характер такой, так тут мы все непростые ребята.

Илья Набоков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Такого феномена, как Набоков, я не видел за всю карьеру

— Вы говорили о большом вкладе Сергея Мозякина как тренера в игру команды. Как считаете, нужно ли клубу сохранять его в тренерском штабе?

— Видите, если все пазлы сошлись, то почему бы и нет? Если Сергею это придется по душе, то он в будущем может стать хорошим тренером, самостоятельным.

— Что думаете о тенденции давать место в тренерском штабе только что завершившим карьеру игрокам?

— Это как Илье Набокову доверили играть в воротах в 20 лет, точно так же и Мозякину доверили в 40 лет быть на тренерском мостике. Это же здорово! Вот смотрите: сегодня с точки зрения новых людей в тренерской профессии мы ходим по кругу одни и те же лица. В этом году же не появилось ни одного нового тренера. А они должны появляться! И через должность помощника главного тренера эти ребята должны проходить.

— Набоков был признан самым ценным игроком в плей-офф. А еще стал самым молодым хоккеистом в истории КХЛ, которому это удалось.

— Я за свою карьеру и жизнь видел много вратарей, и молодых, и опытных, но такого феномена — еще нет. Для меня это открыие, как бы этого парня не перехвалить. Я с ним не знаком, но, судя по интервью, парень достаточно характерный, поэтому не думаю, что медные трубы его испортят. У него большое будущее.

— Можно ли сравнить его с теми же Василевским, Сорокиным, Шестеркиным, которые в начале карьеры тоже сразу ярко о себе заявили?

— Знаете, если смотреть, как эти ребята не начинали, даже с ними сравнить невозможно. Я такого еще не видел никогда. Его можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин. Только этот уровень. Они в своем амплуа, а Илья — в своем, их было видно сразу, что они будут великими, точно так же, как этого парня. Это просто чудо какое-то, самородок! Так бывает, редко, но, видите, такой родился на Урале.

— При вашем участии «Магнитка» пять раз становилась чемпионом. Вы называли эту команду своим детищем. За счет чего вам удалось не только вывести ее в лидеры, но и держать ее там?

— Первое — это, конечно, наш президент. Я могу с уверенностью сказать: если бы не было Виктора Филипповича Рашникова, если бы он так не зажегся и не загорелся этим вопросом... Бывает, что кто-то заразился хоккеем, но переболел и успокоился, а этот человек — нет.

Второй фактор — это особая общность людей, которая рождается в «Магнитке». Если у нас за что-то берутся, то это надолго, навсегда, до самого конца. Взялись за хоккей, долго выбирали: у нас же был и футбол, и хоккей, и баскетбол. Что из этого выбрать? Так случилось, что много лет назад мы с Валерием Викторовичем Постниковым пришли к Виктору Филипповичу, тогда просто Виктору, он даже не промышленник был, а работник комбината, начальник производственного отдела. Мы как-то увидели в нем, что он за человек, пришли к нему и сказали: «Вить, давай создадим клуб». — «А что, чемпионами станем?» — «Почему бы и нет? Давай создадим, станем чемпионами». — «И что, ЦСКА обыграем?» — «И ЦСКА обыграем».

Вот такой разговор состоялся, это было более 30 лет назад. И вот 30 лет все это идет, и, думаю, дальше идти будет.

— Какое из чемпионств стало для вас самым запоминающимся? И с каким можно сравнить нынешнее?

— С нынешним, наверное, нельзя сравнить, они все разные. Самое запоминающееся — это, конечно, 2016 год против ЦСКА в финале. Да и, наверное, 2014 год против «Льва». Это такое испытание было! Суперхоккей показывали и те, и другие. Они там сборную Европы собрали, кого только ни было в этом «Льве»: и чехи, и канадцы, и американцы, шведы, финны. Последние два Кубка Гагарина — самые запоминающиеся.

И помнится еще финальный матч и финальная серия с «Ак Барсом» в 2007 году, когда получалось так, что они приезжали в Магнитку — выигрывали, а мы ехали в Казань — и там выигрывали. Все наоборот. И выиграли чемпионство в Казани в седьмом матче. Вот это тоже было круто!

В финальной серии-2024 были все хоккейные причиндалы

— Много было разговоров о том, что эта финальная серия неинтересная. Согласны?

— Чемпионство есть чемпионство, а то, что голов мало, это действительно так. Когда ты стал чемпионом, никто не вспомнит, сколько голов ты забил. Ты чемпион, ты лучший. Шла борьба серьезных команд, серьезного стиля, в частности, я говорю о «Локомотиве». Мы все знали, что они играют от обороны, в такой сковывающий хоккей. Причем это частенько было в Ярославле.

От этого команда «Локомотив» никогда не была хуже, она всегда была на высоте. Если бы не та трагедия (авиакатастрофа 2011 года. — Прим. «СЭ»), «Локомотив», думаю, несколько раз уже стал бы чемпионом за эти годы. Но он все равно будет чемпионом когда-то. И неважно, один гол он забил или выиграл, забив семь. Я очень хорошо знаю руководителя «Локомотива», тренерский штаб почти весь, думаю, эти ребята находятся на правильном пути и в ближайшие годы все докажут.

А то, что мало голов, — да, мало, но игра-то была, и стычки, и комбинации, и самопожертвование, ребята ложились под шайбу, зубами ее вырывали. Все причиндалы хоккейные были налицо. Ну а голы... мы тоже с ЦСКА выигрывали 2:1, в пустые — 3:1, а со «Львом» выиграли 7:4, тем не менее, обе серии запомнились.

— А отсутствие побед «Локомотива» удивило?

— Это, конечно, удивительно, но все победы «Магнитки» были в одну шайбу.

— «Магнитка» показала себя в этом плей-офф как команда, которая умеет подстраиваться под любой стиль и навязывать сопернику свой хоккей.

— Это так, и плюс немножко везения. Говорят же: везет тому, кто везет. Ну вот, везли и привезли. 4-0 — это не совсем закономерный результат, «Локомотив», конечно, не в ноль проиграл, он заслуживал большего, но тем не менее он проиграл, а мы выиграли.

— Теперь задача у Разина — сохранить титул, а у административной части — максимально сохранить победный состав. Удастся ли это сделать?

— Да, это будет сложно, это работа клуба, посмотрим, как сработают. Защитить титул всегда сложнее, чем завоевать, следующий сезон будет тяжелый для «Магнитки». Мы доказывали, что мы можем через год, отдохнув, снова выиграть. 2016 год — опять финал и снова первое место. «Магнитка» частенько сериями выдавала победы, надеемся, следующий год будет не хуже.

— Стоило ли клубу пытаться удержать того же Гребенкина и подписать еще минимум на год?

— А как его удержать? Здесь только разговоры. Но если мальчишку приглашают туда, ты его не удержишь никак. Яркий пример Жени Малкина. Мы готовы были Жене все, что он хочет, дать. И мы ведь его уговорили, он согласился. Но в конце концов он сделал тот шаг, который сделал, но и по прошествии времени мы поняли, что это было правильно. Если мальчишка хочет расти, пусть растет дальше. Вместо Гребенкина будет другой.

— В 2020 году в «Металлург» вернулся работать Сергей Гомоляко. Как оцените его деятельность в клубе за эти четыре года?

— Не могу оценивать его работу, потому что я не внутри клуба. Я с Сергеем работал в 2012 году, когда из небольшой командировки в КХЛ вернулся. Я сохранил Сергея на должности, были вопросы по нему, но я его сохранил. Мы с ним вместе работали, меня эта работа устраивала. Потом он ушел в «Трактор», пути разошлись. А когда я ушел из «Металлурга», он вернулся.

Он профессиональный игрок, прошел и тренерство, хорошо проявляет себя на менеджерской работе. Раз так все получилось, значит, Сергей на своем месте.