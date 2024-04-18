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Сегодня, 19:55

«Магнитка» начала финал с победы. Чем ответит «Локомотив»?

«Металлург» обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Фото ХК «Металлург»
Капитан магнитогорцев Егор Яковлев дебютировал в роли тренера.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч
«Металлург» — «Локомотив» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Березкин — 5 (Каюмов, Иванов), 42:59 — 0:1. Михайлис — 2 (Петунин), 45:14 — 1:1. Петунин — 3 (бол., Пресс, Гераськин), 58:16 — 2:1.
Вратари: Набоков — Исаев (58:45 — 59:19, 59:50).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 33 (13+9+11) — 21 (4+5+12).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
18 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Счет в серии: 1-0

Ожидания и реальность совпадают далеко не всегда. Ничего удивительного в том, что первый матч финала по большей части получился скучноватым, быть не должно. Спустя годы об этой игре вряд ли многие вспомнят, если не считать защитника «Металлурга» Егора Яковлева. Капитан уральцев не смог принять участие во встрече из-за травмы и был вписан в заявку как ассистент главного тренера, заняв место на скамейке. Этот ход принес хозяевам удачу.

Андрей Разин и&nbsp;Игорь Никитин. Голодный Разин против искушенного Никитина. Что мы увидим в финале Кубка Гагарина?

Характер матча был предсказуемым. «Локомотив» отдыхал почти две недели и никак не мог привыкнуть к темпу, предложенному соперником. «Магнитка» сразу попыталась поставить гостей в максимально неудобные условия, не давала им спокойно владеть шайбой и действовала острее. Даже во втором периоде, когда ярославцы, едва ли не лучше всех в лиге использующие фактор дальней скамейки, смогли немного добавить, им в основном пришлось держать оборону и рассчитывать на своего вратаря Даниила Исаева. Это у них получалось неплохо, а самым неприятным событием стал эпизод с защитником Дмитрием Симашевым. Ему, уже лежавшему на льду, случайно коленом в голову засветил форвард «Металлурга» Игорь Гераськин. Пострадавший вернулся в игру только спустя несколько минут.

Прессинг магнитогорцев — величина непостоянная. Даже им иногда требуется передышка. Этим «Локомотив» воспользовался в начале третьего периода. Наверное, любой из ярославских хоккеистов смог бы пройти кастинг на роль влюбленного юноши, который упорно ждет опаздывающую на свидание на целую вечность ветреную девушку. Гости терпели и были вознаграждены. Максим Березкин забил, приблизившись в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина к Анатолию Голышеву.

«Магнитка» удивила почти сразу тем, что не заметила мощного удара судьбы. «Металлург» сильно вырос на протяжении нынешнего плей-офф с ментальной точки зрения. Это еще более весомое достижение, учитывая значительное количество молодежи в составе и минимум серьезного кубкового опыта у большей части игроков. Уральцы быстро ответили, проведя невероятно мощную атаку с серией ярких моментов. Александр Петунин отдал шикарный пас на вечно критикуемого Никиту Михайлиса и сразу подарил матчу драматичный сюжет.

В оставшееся до финальной сирены время игра раскрылась, подарив моменты как у одних, так и у других ворот. «Металлург» использовал редкую ошибку гостей и наказал их за удаление Александра Полунина. Действия уральцев в большинстве в течение этого плей-офф оставляют желать лучшего. Но в самый нужный момент спецбригады сработали. При счете 1:2 в концовке «Локомотив» легко создал два явных момента, едва не сведя матч к овертайму. Ярославская команда послезавтра будет точно совсем другой.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
4
4
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
4. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
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24.04
18.04 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 2 : 1
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