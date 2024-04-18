«Магнитка» начала финал с победы. Чем ответит «Локомотив»?

Капитан магнитогорцев Егор Яковлев дебютировал в роли тренера.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч

«Металлург» — «Локомотив» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Березкин — 5 (Каюмов, Иванов), 42:59 — 0:1. Михайлис — 2 (Петунин), 45:14 — 1:1. Петунин — 3 (бол., Пресс, Гераськин), 58:16 — 2:1.

Вратари: Набоков — Исаев (58:45 — 59:19, 59:50).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (13+9+11) — 21 (4+5+12).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

18 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 1-0

Ожидания и реальность совпадают далеко не всегда. Ничего удивительного в том, что первый матч финала по большей части получился скучноватым, быть не должно. Спустя годы об этой игре вряд ли многие вспомнят, если не считать защитника «Металлурга» Егора Яковлева. Капитан уральцев не смог принять участие во встрече из-за травмы и был вписан в заявку как ассистент главного тренера, заняв место на скамейке. Этот ход принес хозяевам удачу.

Характер матча был предсказуемым. «Локомотив» отдыхал почти две недели и никак не мог привыкнуть к темпу, предложенному соперником. «Магнитка» сразу попыталась поставить гостей в максимально неудобные условия, не давала им спокойно владеть шайбой и действовала острее. Даже во втором периоде, когда ярославцы, едва ли не лучше всех в лиге использующие фактор дальней скамейки, смогли немного добавить, им в основном пришлось держать оборону и рассчитывать на своего вратаря Даниила Исаева. Это у них получалось неплохо, а самым неприятным событием стал эпизод с защитником Дмитрием Симашевым. Ему, уже лежавшему на льду, случайно коленом в голову засветил форвард «Металлурга» Игорь Гераськин. Пострадавший вернулся в игру только спустя несколько минут.

Прессинг магнитогорцев — величина непостоянная. Даже им иногда требуется передышка. Этим «Локомотив» воспользовался в начале третьего периода. Наверное, любой из ярославских хоккеистов смог бы пройти кастинг на роль влюбленного юноши, который упорно ждет опаздывающую на свидание на целую вечность ветреную девушку. Гости терпели и были вознаграждены. Максим Березкин забил, приблизившись в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина к Анатолию Голышеву.

«Магнитка» удивила почти сразу тем, что не заметила мощного удара судьбы. «Металлург» сильно вырос на протяжении нынешнего плей-офф с ментальной точки зрения. Это еще более весомое достижение, учитывая значительное количество молодежи в составе и минимум серьезного кубкового опыта у большей части игроков. Уральцы быстро ответили, проведя невероятно мощную атаку с серией ярких моментов. Александр Петунин отдал шикарный пас на вечно критикуемого Никиту Михайлиса и сразу подарил матчу драматичный сюжет.

В оставшееся до финальной сирены время игра раскрылась, подарив моменты как у одних, так и у других ворот. «Металлург» использовал редкую ошибку гостей и наказал их за удаление Александра Полунина. Действия уральцев в большинстве в течение этого плей-офф оставляют желать лучшего. Но в самый нужный момент спецбригады сработали. При счете 1:2 в концовке «Локомотив» легко создал два явных момента, едва не сведя матч к овертайму. Ярославская команда послезавтра будет точно совсем другой.