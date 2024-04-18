Сушинский раскритиковал игру «Локомотива» в матче с «Металлургом»: «Вязкая, никому не интересная»

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Это была типичная игра «Локомотива». Они не дают играть ни себе, ни другим. «Магнитка» подстроилась под эту игру. «Локомотив» случайно забил, а «Магнитка» доминировала всю игру. Получилась одна атака у «Локомотива». «Металлург» атаковал и играл интереснее. Закономерная победа. «Локомотив» играет в свою вязкую, никому не интересную игру, которая приносит результат, но не сегодня», — сказал Сушинский «СЭ».

«Магнитка» повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 мск.