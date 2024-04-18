Разин — о победе над «Локомотивом»: «Большой плюс, что смогли быстро отыграться»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Гагарина над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

— Сегодня чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок. За всю игру у нас была хорошая контратака, когда Михайлис убегал в первом периоде. Наш большой плюс, что смогли быстро отыграться. С «Локомотивом» очень тяжело отыграться. Рад, что сработало большинство и этот гол оказался победным. После второго периода у «Локомотива» было около 20 блокированных бросков. Шайбы не сильно долетали до ворот. Обе команды сделали акцент на обороне. Были позиционные атаки соперника, когда мы могли пропустить. Особенно перед решающим удалением в нашей зоне. Хорошо, что игрок «Локомотива» не принял шайбу. И у нас тоже были моменты с позиционных атак. Я бы не сказал, что играли совсем без моментов. Игра была быстрой, но без особых голевых моментов, — сказал Разин.

«Магнитка» повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 мск.