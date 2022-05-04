Василий Кошечкин признан лучшим вратарем финала Кубка Гагарина

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим вратарем финала Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба КХЛ.

В финальной серии против ЦСКА 39-летний голкипер отразил 93,4 процента бросков при коэффициенте надежности 1,98.

Также Кошечкин установил рекордную сухую серию в финалах Кубка Гагарина. Вратарь не пропускал на протяжении 156 минут и 34 секунд.

В финале Кубка Гагарина «Металлург» проиграл ЦСКА со счетом 3-4 в серии.