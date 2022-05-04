Ротенберг о переводе Мичкова в молодежку: «Ему нужно больше игрового времени»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, почему нападающий СКА Матвей Мичков сыграет за молодежную сборную страны, а не за основную.

«Мичков играет в первом звене, получает место в первом большинстве. Конкуренция — двигатель прогресса. Нет смысла держать Мичкова в четвертом звене в этой ситуации, ему нужно получить больше игрового времени. Поэтому он играет сейчас за молодежную сборную страны», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 17-летний Мичков провел за СКА 13 матчей и набрал 5 (2+3) очка.

Выступая за СКА-1946 в МХЛ форвард отметился 38 (22+16) очками в 22 матчах в этом сезоне.