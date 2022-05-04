«Спартак» и нападающий Любимов подписали контракт сроком на один год

«Спартак» подписал контракт с нападающим Романом Любимовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний контракт.

Любимов ранее выступал за «Спартак» в сезоне-2020/21, набрав 5 (3+2) очков в 25 матчах.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий играл за хабаровский «Амур» и набрал 9 (3+6) очков в 30 матчах.

Всего в КХЛ на счету Любимова — 108 (51+57) очков в 472 матчах за ЦСКА, «Металлург», «Спартак», «Ак Барс» и «Амур».