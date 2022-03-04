Вадим Шипачев о серии с «Северсталью»: «Надо голы забивать»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:4).

«Пропустили простые голы. Потом подравнялись, но не до тянули. Что идет не так в серии? Пропускаем простые голы и не можем забить. Физика? Мы тоже готовились, все делали. Надо голы забивать», — приводит слова форварда официальный сайт москвичей.

«Северсталь» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

6 и 8 марта команды сыграют в Череповце.