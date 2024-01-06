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Сегодня, 13:51

В «Торпедо» рассказали, что полное заключение врачей по Атанасову будет через 3-5 дней

Виктория Кравченко
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Василий Атанасов.
Фото ХК «Торпедо»

Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что полное медицинское заключение по нападающему КХЛ «Торпедо» Василию Атанасову ожидается примерно через пять дней.

Ранее агент игрока Кирилл Князев сообщил, что хоккеист пройдет дополнительное медобследование.

«Из-за отека не все видно на снимках, поэтому еще нужно около пяти дней для понимания. Я думаю, что в этом сезоне он еще сыграет. Дней через три-пять будет полное медицинское заключение», — цитирует Харламова ТАСС.

21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду «Россия 25» на Кубке Первого канала в середине декабря. Он является вторым бомбардиром «Торпедо» в сезоне, набрав по системе 39 очков (19+20).

Источник: https://tass.ru/sport/19681551
Василий Атанасов
ФК Торпедо (Москва)
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