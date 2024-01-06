Форвард «Торпедо» Атанасов пройдет дополнительное обследование
Агент Кирилл Князев сообщил, что нападающий «Торпедо» Василий Атанасов пройдет дополнительное обследование.
В четверг «Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» (3:2). В начале первого периода Атанасов столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу.
«Василий находится под контролем клубных врачей. Как только спадет отек, будет проведено дополнительное обследование», — цитирует Князева ТАСС.
21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду «Россия 25» на Кубке Первого канала в середине декабря. Он является вторым бомбардиром «Торпедо» в сезоне, набрав по системе 39 очков (19+20).
Источник: https://tass.ru/sport/19681461
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