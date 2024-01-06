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Сегодня, 13:43

Форвард «Торпедо» Атанасов пройдет дополнительное обследование

Виктория Кравченко
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Агент Кирилл Князев сообщил, что нападающий «Торпедо» Василий Атанасов пройдет дополнительное обследование.

В четверг «Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» (3:2). В начале первого периода Атанасов столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу.

«Василий находится под контролем клубных врачей. Как только спадет отек, будет проведено дополнительное обследование», — цитирует Князева ТАСС.

21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду «Россия 25» на Кубке Первого канала в середине декабря. Он является вторым бомбардиром «Торпедо» в сезоне, набрав по системе 39 очков (19+20).

Источник: https://tass.ru/sport/19681461
Василий Атанасов
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 Авангард 45 29 16 61
4 Автомобилист 49 27 22 59
5 Лада 48 24 24 58
6 Трактор 48 26 22 57
7 Ак Барс 46 26 20 54
8 Сибирь 48 21 27 51
9 Амур 46 20 26 48
10 Нефтехимик 48 19 29 47
11 Барыс 47 16 31 39
12 Адмирал 46 14 32 38
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 31 15 66
2 Спартак 48 30 18 66
3 СКА 47 31 16 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 46 24 22 52
7 Северсталь 47 22 25 51
8 Динамо Мн 45 19 26 43
9 Витязь 47 15 32 36
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