Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» и прервало серию из трех поражений
Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 7:1.
У хозяев 5 (2+3) очков набрал Никита Гусев, по одному голу у Седрика Пакетта, Бреннана Менелла, Джордана Уила, Егора Петухова и Игоря Чернышова.
У гостей единственную шайбу забросил Брэндон Макмиллан.
«Динамо» прервало серию из трех поражений, а китайская команда проиграла в 7-м матче подряд.
Бело-голубые набрали 64 очка в 47 матчах и занимают третье место на «Западе». «Куньлунь» после 48 встреч идет на 10-й позиции, набрав 36 очков.
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«Динамо М» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:1 (2:0, 0:1, 5:0)
Голы: Пакетт — 12 (Уил, Гусев), 11:06 — 1:0. Менелл — 6 (бол., О`Делл, Гусев), 13:13 — 2:0. Макмиллан — 6 (Челиос), 34:53 — 2:1. Гусев — 16, 43:40 — 3:1. Уил — 16 (бол., Менелл, Гусев), 49:50 — 4:1. Петухов — 7 (Ильенко, Римашевский), 52:01 — 5:1. Чернышов — 1, 53:39 — 6:1. Гусев — 17 (Пыленков, Рашевский), 56:19 — 7:1.
Вратари: Моторыгин — Дж. Смит.
Штраф: 5 — 17.
Броски: 56 (22+17+17) — 21 (5+8+8).
Судьи: Метальников, Мочалов.
6 января. Москва. «ВТБ Арена».
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