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Сегодня, 20:56

В КХЛ прокомментировали ситуацию с допуском в лигу «Лады»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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В пресс-службе КХЛ специально для «СЭ» прокомментировали ситуацию с допуском в лигу «Лады».

«Одним из условий допуска клубов к участию в чемпионате является выполнение финансового норматива по минимальному объему средств на оплату труда хоккеистов, который в текущем и следующем сезоне составляет 50 % от потолка заработных плат, т.е. 450 млн рублей для сезона 2023/2024 (п.1.8. Статьи 45 Правого регламента КХЛ).

Данный норматив был введен с первого сезона работы жесткого потолка зарплат, и все клубы выполняют это требование регламента. Введение нормы направлено на игроков, чтобы клубы могли премировать их по итогам сезона, а также осуществлять другие выплаты.

Предоставленные финансовые гарантии не покрывают не только бюджет клуба на основе указанного норматива КХЛ для допуска к участию в чемпионате, но и расходы, которые предусмотрены самой «Ладой» в бюджете на сезон 2023/2024», — говорится в заявлении.

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев в январе заявил, что клуб отправил в КХЛ пакет документов с гарантиями для участия в чемпионате следующего сезона.

1 ноября 2022 года «Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ. Клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018. Команда была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров.

КХЛ
ХК Лада
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