Кравец: «Рады, что взяли два очка в матче с минским «Динамо» и попали в плей-офф»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).
«Непростая получилась игра, особенно первые два периода. Рады, что взяли два очка и попали официально в плей-офф. После таких двух игр с серьезными соперниками немного эмоции потеряли и силы, хотя пытались не особо нагружать ребят. Самое главное, что в третьем периоде смогли достать из себя, забили хорошие голы и заставили соперника ошибиться. В концовке выстояли — это тоже хорошо. Все довольны, стараемся черпать положительные моменты, несмотря на то, что где-то что-то не получалось», — цитирует пресс-служба клуба Кравеца.
«Авангард» набрал 77 очков и остается на пятом месте в Восточной конференции, обеспечив себе попадание в плей-офф. Минское «Динамо» сохраняет восьмую строчку на «Западе» (63 очка).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|3
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|4
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|64
|25
|39
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|62
|35
|27
|77
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|63
|26
|37
|59
|13.02
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|4 : 2
|13.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|4 : 6
|13.02
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|4 : 2
|13.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.02
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -