КХЛ: «Авангард» — «Динамо» Минск, «Барыс» — СКА и другие матчи 13 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

13 февраля, понедельник

16.30 (мск) «Авангард» — «Динамо» Минск

16.30 «Барыс» — СКА

19.00 «Нефтехимик» — «Витязь»

19.00 «Северсталь» — «Локомотив»

19.30 «Сочи» — «Салават Юлаев»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут