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КХЛ: «Авангард» — «Динамо» Минск, «Барыс» — СКА и другие матчи 13 февраля

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Хоккеисты «Авангарда» Дамир Шарипзянов и Василий Демченко.
Фото ХК «Авангард»
Регулярный чемпионат КХЛ.

13 февраля, понедельник

16.30 (мск) «Авангард» — «Динамо» Минск

16.30 «Барыс» — СКА

19.00 «Нефтехимик» — «Витязь»

19.00 «Северсталь» — «Локомотив»

19.30 «Сочи» — «Салават Юлаев»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 ЦСКА 62 39 23 86
3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
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13.02 16:30
Авангард – Динамо Мн
 - : -
13.02 16:30
Барыс – СКА
 - : -
13.02 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
13.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
13.02 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
 - : -
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