В Финляндии предложили предоставить Федотову и другим российским спортсменам политическое убежище

Член парламента и Государственного совета по спорту Финляндии Тимо Хейнонен выставил с предложением, что западные страны могут предоставить российским спортсменам политическое убежище, сообщает РИА Новости.

«Лучше этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные страны и НХЛ могли бы предоставить им политическое убежище», — написал Хейнонен в своем Twitter.

Голкипер сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Через несколько дней он оказался в воинской части в Северодвинске.

Защита Федотова уже подала жалобу в суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу, а также обратилась в военную прокуратуру.

В прошлом сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а в мае подписал контракт новичка с «Филадельфий» из НХЛ.