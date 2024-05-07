Нападающий сборной Казахстана Старченко объяснил, чем доморощенные хоккеисты лучше натурализованных

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко заявил, что доморощенные игроки команды в отличие от натурализованных выходят на лед биться за страну.

«Ребята все свои, все понимают, за кого играют, за что играют, что они выступают за честь страны. Так что разница с натурализованными в том, что доморощенные хоккеисты выходят и бьются за страну», — приводит ТАСС слова Старченко.

Ранее в составе сборной Казахстана могли выступать игроки с двойным гражданством, что позволяло Казахстанской федерации хоккея договариваться с иностранцами о выступлении за национальную команду на международных турнирах после их натурализации. В настоящий момент власти страны не признают двойное гражданство.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве. Сборная Казахстана сыграет в группе В с командами Франции, Словакии, Латвии, Швеции, Германии, США и Польши.