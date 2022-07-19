Нападающий Владислав Каменев продлил контракт с ЦСКА

Нападающий Владислав Каменев подписал новый контракт с ЦСКА. Новое соглашение 25-летнего хоккеиста с армейским клубом рассчитано на два года, сообщает сайт красно-синих.

Форвард присоединился к ЦСКА по ходу сезона-2021/22 в результате обмена со СКА.

В 49 матчах он набрал 33 (12+21) очка при показателе полезности «+10» и помог команде завоевать Кубок Гагарина.