«Салават Юлаев» расторг контракт с Виктором Тихоновым. Ранее хоккеист объявил о завершении карьеры

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Виктором Тихоновым.

«После окончания сезона Виктор принял решение о завершении карьеры. Все нюансы по расторжению контракта с нападающим улажены, хоккейный клуб «Салават Юлаев» и Виктор Тихонов прервали трудовое соглашение по обоюдному согласию. Мы желаем удачи и успехов Виктору», — говорится в заявление на сайте клуба.

34-летний нападающий перешел в состав уфимской команды весной 2021 года. В «Салавате Юлаеве» Тихонов провел один сезон, сыграл 36 матчей и набрал 21 (8+13) очко.