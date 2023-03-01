Третьяк рассказал, какие команды, по его мнению, являются фаворитами Кубка Гаранина

Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал, какие команды, по его мнению, являются фаворитами Кубка Гаранина.

— Кто для вас является фаворитом Кубка Гагарина?

— Трудно сказать, очень много команд: и ЦСКА, и СКА. Вы помните, «Авангард» в одном сезоне еле вошел в плей-офф и выиграл. В НХЛ то же самое было. Поэтому здесь трудно делать прогнозы.

— Ожидания ФХР оправдались от такого большого количества матчей в регулярном чемпионате?

— У большого количества матчей есть как плюсы, так и минусы. Посещаемость ухудшилась, потому что не каждая семья отпустит своего мужчину в неделю три-четыре раза на хоккей. Потом это усталость. «Ак Барс», «Авангард» по 6-8 матчей подряд проигрывали. Это очень сложный календарь НХЛ, к которому надо готовиться. Не все команды были готовы физически к такому сезону. Есть плюсы: много молодых хоккеистов появилось. Есть минусы: если дальше будут международные турниры, тоже окна нужны будут. Плюс есть международные окна, которые мы должны соблюдать. Турнир мне нравится, неплохо проходит. Но мне нравится.