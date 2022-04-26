Третий период пятого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022 «Металлург» — ЦСКА завершился вничью.

Счет в игре — 2:2. Командам предстоит сыграть овертайм.

После второго периода счет в игре был 1:0 в пользу ЦСКА. Затем на первой минуте счет сравнял нападающий «Магнитки» Максим Карпов, через семь минут Егор Коробкин увеличил преимущество команды.

Однако, ЦСКА от поражения в основное время матча спас гол Максима Соркина. В итоге основное время завершилось со счетом — 2:2.

В финальной серии Кубка Гагарина-2022 со счетом 3-1 ведет «Металлург».