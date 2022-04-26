Рекордная сухая серия Кошечкина в финале Кубка Гагарина прервалась в третьем матче

Рекордная сухая серия голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина в финале Кубка Гагарина прервалась в третьем матче.

39-летний вратарь не пропускал на протяжении 156 минут 34 секунд. Это новый рекорд по продолжительности сухой серии в финале турнира.

Сегодня, 26 апреля, в пятом матче финальной серии с ЦСКА в Магнитогорске ворота Кошечкина во втором периоде, на 35-й минуте встречи, поразил форвард Константин Окулов. До этого московская команда не забивала «Магнитке» две игры подряд в Москве.

Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину, который в финале 2019 года в составе ЦСКА не пропускал на протяжении 137 минут 55 секунд.