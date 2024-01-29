Разин жестко раскритиковал оператора матча «Амур» — «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался недоволен работой оператора в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Амура» (6:7).

«И вот, хотелось бы еще сказать, там вот этот товарищ, который катается с камерой, от которого достается, там и судья пострадал Наумов, и сейчас вот Самонов, в прошлом году Да Коста, — вы уберите, пожалуйста, этого товарища. У меня другого нет слова, он просто охреневший», — сказал Разин на пресс-конференции.

Специалист добавил, что оператор катается со жвачкой.

Ранее в матче «Салавата Юлаева» и «Амура» вратарь уфимцев Александр Самонов нецензурно обратился к оператору, который стоял возле игроков во время рукопожатий. Позже голкипер извинился.