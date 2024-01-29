29 января московское «Динамо» на своем льду «ВТБ Арены» примет «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Динамо» — «Витязь» можно будет на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 19.20 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Витязь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Динамо» под руководством Алексея Кудашова занимает второе место с 77 очками в турнирной таблице Западной конференции после 56 матчей. «Витязь» тренера Дмитрия Рябыкина идет на 10-й строчке на Западе с 41 баллом после 55 встреч.

В последний раз команды встречались 6 ноября 2023 года. Тогда столичный клуб обыграл в гостях «Витязь» со счетом 3:1.

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