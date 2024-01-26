Самонов извинился перед оператором матча «Амур» — «Салават»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов извинился перед оператором матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).

«После матча произошел неприятный эпизод. Мы не могли проехать на рукопожатие, оператор остановил всю колонну игроков и стоял. Я был после игры тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти. Хочу извиниться перед тем парнем, мы все делаем свою работу. Тяжело сразу переключиться после эмоциональных матчей», — приводит слова Самонова пресс-служба клуба.

После матча Самонов нецензурно обратился к оператору, который стоял возле игроков во время рукопожатий.

В 54 матчах «Салават Юлаев» набрал 72 очка и расположился на третьем месте Восточной конференции. «Амур» идет на 10-й строчке «Востока», набрав 53 очка в 54 играх.