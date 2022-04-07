Бывший одноклубник Кучерова рассказал, почему ему не давали играть в ЦСКА

Бывший защитник нескольких клубов КХЛ Евгений Рясенский в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре за московских армейцев.

— Тогда ЦСКА даже в плей-офф с трудом попадал.

— Да, с Шуплером попали с восьмого места. Вот из-за этого и был недоволен. Хотелось поиграть у тех тренеров, которые знали, как меня использовать, они и интересовались мной. Были какие-то перспективы, а здесь, получается, отдали туда, где непонятно что было. Не знали, будет спонсор или нет, ситуация подвешенная была. Потом, правда, «Роснефть» пришла, на следующий год Радулова подписали.

—В тех сезонах за ЦСКА начинали играть будущие звезды.

— Гусев с Кучеровым начинали играть, потом Гусева отдали в аренду, а Куч в Америку уехал. Прохоркин поиграл.

— Как можно было Кучерова не разглядеть?

— Я не знаю, он маленький был, щупленький. Понятно, что всем результат был нужен, особенно ЦСКА, столько денег вложили. Всем тренерам в любой команде нужен результат, иначе грозит увольнение. Это в таких командах, как «Северсталь», «Нефтехимик», где бюджет поменьше, молодые играют, им доверяют, потому что бюджет такой, что создают команду из того, что есть. А топовые клубы — всегда так: оступишься, три-четыре поражения, тебя уволят. Это Россия.