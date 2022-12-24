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Сегодня, 19:24

«Торпедо» в овертайме переиграло «Нефтехимик» и одержало четвертую победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» переиграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы одержал победу в овертайме — 2:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Николай Коваленко. Он же в основное время помог забить форварду Артему Михееву, который отличился меньшинстве.

На последней минуте третьего периода игру в овертайм перевел форвард «Нефтехимика» Энтони Камара.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд: команда набрала 55 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл третью встречу подряд и замыкает таблицу Востока: 11-е место и 37 очков.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Михеев — 1 (мен., Коваленко), 51:11 — 1:0. Камара — 11 (Хохлов, Митякин), 59:29 — 1:1. Коваленко — 15 (Сато), 63:07 — 2:1.

Вратари: Кульбаков — Тихомиров (58:19 — 59:29).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (5+11+9+2) — 24 (10+5+8+1).

Судьи: Васильев, Спирин.

24 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
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