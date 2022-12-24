«Торпедо» в овертайме переиграло «Нефтехимик» и одержало четвертую победу подряд
«Торпедо» переиграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы одержал победу в овертайме — 2:1.
Автором победной шайбы стал нападающий Николай Коваленко. Он же в основное время помог забить форварду Артему Михееву, который отличился меньшинстве.
На последней минуте третьего периода игру в овертайм перевел форвард «Нефтехимика» Энтони Камара.
«Торпедо» одержало четвертую победу подряд: команда набрала 55 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл третью встречу подряд и замыкает таблицу Востока: 11-е место и 37 очков.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Михеев — 1 (мен., Коваленко), 51:11 — 1:0. Камара — 11 (Хохлов, Митякин), 59:29 — 1:1. Коваленко — 15 (Сато), 63:07 — 2:1.
Вратари: Кульбаков — Тихомиров (58:19 — 59:29).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (5+11+9+2) — 24 (10+5+8+1).
Судьи: Васильев, Спирин.
24 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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