КХЛ: «Динамо» Москва — «Трактор», СКА — «Спартак» и другие матчи 24 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ.

24 декабря, суббота

14.00 (мск) «Барыс» — «Автомобилист»

17.00 «Северсталь» — «Динамо» (Минск)

17.00 «Торпедо» — «Нефтехимик»

17.00 «Динамо» (Москва) — «Трактор»

17.00 СКА — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут