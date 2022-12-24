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Сегодня, 10:00

КХЛ: «Динамо» Москва — «Трактор», СКА — «Спартак» и другие матчи 24 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Матч СКА и «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

24 декабря, суббота

14.00 (мск) «Барыс» — «Автомобилист»

17.00 «Северсталь» — «Динамо» (Минск)

17.00 «Торпедо» — «Нефтехимик»

17.00 «Динамо» (Москва) — «Трактор»

17.00 СКА — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 43 34 9 71
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 41 25 16 53
5 Динамо М 42 23 19 53
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 41 28 13 59
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Амур 41 17 24 40
9 Барыс 42 18 24 39
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 41 17 24 36
Результаты / календарь
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24.12 14:00
Барыс – Автомобилист
 - : -
24.12 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
24.12 17:00
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
24.12 17:00
Динамо М – Трактор
 - : -
24.12 17:00
СКА – Спартак
 - : -
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