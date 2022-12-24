СКА обыграл «Спартак». У Принса, Яшкина и Хайруллина дубли
СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
В составе команды из Санкт-Петербурга забили Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин, оформившие дубли. За московский клуб оба гола забил Шейн Принс.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 44 матчах. «Спартак» проиграл четвертую встречу подряд и находится на шестой строчке (46 очков).
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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Принс — 11 (бол., Заседа, Хохлачев), 0:37 — 0:1. Яшкин — 23 (бол., Гусев, Никишин), 12:51 — 1:1. Принс — 12 (Хохлачев, Квартальнов), 25:14 — 1:2. Хайруллин — 18 (мен., Никишин), 30:01 — 2:2. Хайруллин — 19 (бол., Жафяров, Гусев), 47:18 — 3:2. Яшкин — 24 (Н.Г. Комаров), 59:09 — 4:2.
Вратари: Николаев — Рибар (58:43 — 58:53).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 43 (13+14+16) — 19 (7+6+6).
Судьи: Оскирко, Сидоренко.
24 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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