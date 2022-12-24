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Сегодня, 19:21

СКА обыграл «Спартак». У Принса, Яшкина и Хайруллина дубли

СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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СКА — «Спартак» — 4:2.
Фото ХК «Спартак»

СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе команды из Санкт-Петербурга забили Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин, оформившие дубли. За московский клуб оба гола забил Шейн Принс.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 44 матчах. «Спартак» проиграл четвертую встречу подряд и находится на шестой строчке (46 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Принс — 11 (бол., Заседа, Хохлачев), 0:37 — 0:1. Яшкин — 23 (бол., Гусев, Никишин), 12:51 — 1:1. Принс — 12 (Хохлачев, Квартальнов), 25:14 — 1:2. Хайруллин — 18 (мен., Никишин), 30:01 — 2:2. Хайруллин — 19 (бол., Жафяров, Гусев), 47:18 — 3:2. Яшкин — 24 (Н.Г. Комаров), 59:09 — 4:2.

Вратари: Николаев — Рибар (58:43 — 58:53).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 43 (13+14+16) — 19 (7+6+6).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

24 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Дмитрий Яшкин
Марат Хайруллин
Шэйн Принс
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
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