Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:59

Лямся: «Думаю, что в серии с «Трактором» будем в качестве андердога, потому что у них сохранился весь состав»

Лямся считает, что в серии с «Трактором» «Салават Юлаев» будет в качестве андердога
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги пятого матча серии первого раунда плей-офф против «Сибири» (3:2).

«В первые 20 минут команда словно боялась играть. Все прекрасно понимали, что сегодня есть реальный шанс завершить серию дома. Второй период разительно отличался от первого, как будто на лед вышла другая команда. У нас все получалось, мы здорово провели вторые 20 минут. В тот момент, когда счет стал 3:0, случилось два непредсказуемых, несчастных для нашей команды отскока от борта. С каждым днем команда растет, играет все лучше и лучше. Я очень рад, что имею возможность тренировать такую команду», — приводит слова тренера сайт клуба.

Лямся также высказался о предстоящей серии плей-офф с «Трактором».

«Перед первой встречей с «Трактором» у меня будет более детальный ответ на этот вопрос, потому что весь фокус, все внимание были направлены на прохождение этой серии. Думаю, что в этой ситуации мы будем в качестве андердога, потому что у соперника сохранился весь состав. Прекрасно понимаем, какая это сильная команда. С другой стороны, возможно, это пойдет нам на пользу», — добавил тренер.

«Салават Юлаев» выиграл серию с «Сибирью» со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором».

Источник: https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-bolelshiki-nas-zdorovo-podderzhivali-shum-na-arene-nam-pomog/
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
ХК Трактор
Томи Лямся
Кубок Гагарина
0
Читайте также
В США все-таки закрывают женский спорт для трансгендеров. Но дебаты продолжаются
4 тонны кокаина: звезду «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
«Динамо» обыграло «Северсталь» и вышло вперед в серии плей-офф
Нападающий «Сибири» Чесалин считает, что в серии против «Салавата» команде не хватило сплоченности
Виктор Тихонов о победе над «Сибирью»: «Серия была очень непростая»
Мартемьянов: «Сезон для «Сибири» прошел на четверочку, не хотелось так рано заканчивать»
«Салават Юлаев» — «Сибирь»: все голы пятого матча плей-офф КХЛ
Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: все голы пятого матча плей-офф КХЛ

Мартемьянов: «Сезон для «Сибири» прошел на четверочку, не хотелось так рано заканчивать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
3 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
3 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
12.03
16.03
18.03
20.03
22.03
10.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 3 : 2
10.03 19:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
10.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 5 : 2
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости