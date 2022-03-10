«Салават Юлаев» — «Сибирь»: все голы пятого матча плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 3:2.

За хозяев голы забили Алексей Пустозеров, Глеб Кузьмин и Николай Кулемин. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Александр Шаров и Егор Аланов.

«Салават Юлаев» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором».