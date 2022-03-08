Судьи не засчитали гол минского «Динамо» в ворота СКА из-за игры рукой

В первом периоде матча плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и СКА минчане смогли открыть счет. Мальте Стремвалль совершил сольный проход по флангу, сместился к центру и бросил в штангу. Никита Пышкайло добил шайбу в сетку.

Судьи в течение 10 минут просматривали эпизод. После видеопросмотра арбитры приняли решение не засчитывать гол и зафиксировали игру рукой у белорусского форварда.

«На 8-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Мн Никитой Пышкайло (№ 56), судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота с помощью любой части тела. В результате видеопросмотра определено: шайба была направлена в ворота рукой — нет гола», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.