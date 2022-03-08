Емелин применил эффектный силовой прием против Кирилла Петрова

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин провел свой коронный силовой прием в матче плей-офф КХЛ против «Ак Барса». Он поймал на бедро форварда казанцев Кирилла Петрова.

Петров в результате ударился о борт и не сразу смог подняться. За партнера пытался заступить Дмитрий Воронков, но судьи не дали разгореться потасовке.