СКА сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 20 февраля

СКА встретится с «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ во вторник, 20 февраля. Игра состоится на хоккейном стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на официальном сайте КХЛ. Встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга набрала 93 очка и возглавляет Западную конференцию. Череповецкий клуб с 78 баллами располагается на 5-й строчке Запада.

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