В ФХР сообщили Минспорта РФ, что не видят оснований для смягчения лимита на легионеров

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.

«Во-первых, я не видел и никто нам не предоставил вот этого опроса клубов, кто поддержал, кто не поддержал. Я эту фразу о поддержке видел в письме КХЛ, которое лига направила в Минспорт. Поэтому я бы вообще не стал говорить насчет клубов. Понятно, что чем больше степеней свободы, тем клубу лучше. Даже если все клубы поддержали, ну хорошо, это их право, их точка зрения. Это [вынесение решения по лимиту] дело Минспорта. КХЛ написала в Минспорт, ведомство написало нам запрос, мы им ответили, что не видим оснований для изменений», — приводит слова Курбатова ТАСС.

1 февраля стало известно, что большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров. C сезона-2023/24 команды лиги могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти).

Напомним, что для изменения лимита КХЛ необходимо согласовать новый регламент с Минспорта РФ.