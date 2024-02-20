«Спартак» на своем льду примет «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ во вторник, 20 февраля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «НН 24».

Команда Алексея Жамнова набрала 84 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. Нижегородский клуб с 74 баллами располагается на 6-й строчке «Запада».

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