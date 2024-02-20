«Спартак» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Спартак» на своем льду примет «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ во вторник, 20 февраля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «НН 24».
Команда Алексея Жамнова набрала 84 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. Нижегородский клуб с 74 баллами располагается на 6-й строчке «Запада».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|65
|43
|22
|90
|2
|Металлург Мг
|65
|41
|24
|89
|3
|Сал. Юлаев
|65
|40
|25
|86
|4
|Ак Барс
|65
|39
|26
|80
|5
|Автомобилист
|66
|35
|31
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|65
|29
|36
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|65
|26
|39
|66
|10
|Сибирь
|65
|27
|38
|64
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|20.02
|15:30
|
Сибирь – Лада
|3 : 0
|20.02
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|20.02
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|20.02
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
|20.02
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|20.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -