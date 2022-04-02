Гол Попова принес ЦСКА победу над СКА в первом матче серии

СКА уступил на своем льду ЦСКА в первом матче серии плей-офф финала Западной конференции. Московская команда одолела соперника со счетом 3:1.

Автором победной шайбы в конце третьего периоде стал 41-летний нападающий Александр Попов. Также в составе красно-синих отличились форварды Максим Соркин и Владислав Каменев, который поразил уже пустые ворота.

У СКА единственную шайбу забросил форвард Андрей Кузьменко. Таким образом, хоккеист догнал лидирующего Петера Цегларика из «Авангарда» в гонке бомбардиров. Однако омичи уже покинули турнир.

ЦСКА одержал девятую победу подряд в этом розыгрыше плей-офф. Следующая игра серии также пройдет в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 4 апреля.

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Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Соркин — 3 (Киселевич), 1:21 — 0:1. Кузьменко — 7 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 22:03 — 1:1. Попов — 2 (Светлаков), 56:36 — 1:2. Каменев — 3 (п.в.), 58:26 — 1:3.

Вратари: Юханссон (57:39 — 58:26, 59:11) — Федотов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (10+10+9) — 23 (6+9+8).

Судьи: Оленин, Юдаков.

2 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 0-1.