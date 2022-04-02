СКА играет вничью с ЦСКА после второго периода

СКА сравнял счет во втором периоде первого матча серии финала плей-офф Западной конференции против ЦСКА. Команда ушли на второй перерыв при счете 1:1.

В составе СКА в большинстве отличился нападающий Андрей Кузьменко. Он набрал 12-е очко в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Таким образом, хоккеист догнал лидирующего Петера Цегларика из «Авангарда» в гонке бомбардиров. Однако омичи уже покинули турнир.

Всего на счету Кузьменко в плей-офф семь голов и пять результативных передач.