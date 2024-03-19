СКА 19 марта в Санкт-Петербурге сыграет против «Автомобилиста» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча на льду «СКА Арены» начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию поединка СКА — «Автомобилист» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке зрителям сервиса Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78. Следите за ключевыми событиями второй встречи серии Кубка Гагарина в матч-центре «СЭ».

Счет в серии: 1-0 в пользу подопечных главного тренера Николая Заварухина. 17 марта «Автомобилист» в гостях выиграл у питерцев со счетом 3:2.

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