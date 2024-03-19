Канарейкин считает увольнение Кравца из «Авангарда» обоснованным

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал отставку Михаила Кравца с поста главного тренера омичей.

«Если руководство «Авангарда» приняло такое решение, то оно обоснованное. Команда потерпела очень болезненное домашнее поражение. И оно повлияло на то, что были приняты такие меры», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Днем ранее омичи во втором матче второго раунда Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счетом 0:7. Счет в серии 2-0 в пользу ярославской команды.

Специалист руководил омским клубом с ноября 2022 года.