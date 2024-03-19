Артюхин — о форварде «Трактора» Шабанове: «У него большое будущее»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил игру форварда «Трактора» Максима Шабанова.

«Думаю, у него большое будущее. Он сильно прибавил за последние годы. Самое главное — найти свою команду в НХЛ, которая будет ему доверять», — приводит слова Артюхина Legalbet.

23-летний Шабанов сыграл 8 матчей в Кубке Гагарина сезона-2023/24, в которых набрал 9 (2+7) очков. Контракт хоккеиста с «Трактором» рассчитан до конца июня 2025 года.