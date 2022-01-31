«Сибирь» проведет два контрольных матча с ЦСКА

«Сибирь» проведет два контрольных матча с ЦСКА. Встречи пройдут в Москве 12 и 14 февраля.

? Контрольные матчи в феврале



«Сибирь» проведет два контрольных матча с ЦСКА в Москве 12 и 14 февраля.



Информация о возможных трансляциях будет сообщена дополнительно. pic.twitter.com/qGq5FJPjjy — Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 31, 2022

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила о решении не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине.