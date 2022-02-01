Нападающий сборной Швейцарии: «Дорогу в КХЛ не закрываю»

Нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин в интервью «СЭ» прокомментировал возможность продолжения карьеры в КХЛ.

— Я дорогу себе в КХЛ не закрываю. Там сильный чемпионат, матчи проводят на маленьких площадках, что делает игры интереснее и динамичнее. И молодежи это помогает развиваться. Нам в Швейцарии тоже было бы неплохо так сделать. Мне много интересного рассказывал Азик, сейчас еще Якуб Коварж, который недавно перешел в «Цюрих».

Полностью интервью с Денисом Малыгином можно прочитать здесь.