«Северсталь» обыграла ЦСКА и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ
«Северсталь» обыграла ЦСКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0.
Голами в составе команды из Череповца отметились Даниил Пыленков, Александр Петунин и Никита Рожков.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3. Седьмой матч пройдет 14 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Пыленков — 1 (Пресс, Вовченко), 24:05 — 1:0. Петунин — 2 (бол., Пыленков, Самонов), 38:27 — 2:0. Рожков — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 41:51 — 3:0.
Вратари: Самонов — Рейдеборн (59:35).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 26 (8+6+12) — 26 (7+9+10).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5204 зрителя.
Счет в серии: 3-3
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|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|12.03
|14:30
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Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 0
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 2 ОТ
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