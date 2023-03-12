Воробьев — о седьмом матче в серии против «Автомобилиста»: «В покере это называется олл-ин. Послезавтра будет тоже самое»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о матче шестой серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (6:3), а также поделился ожиданиями от решающей встрече в серии.
— Мысли по матчу? Павел Акользин сделал хет-трик. Назвали его Павлом Буре. Наконец-то мы забили красивейший гол в большинстве с такого обалденного розыгрыша. Паскуале хорошо сыграл, все ребята бились. Едем на седьмую игру.
— Что для вас значит седьмая игра в серии?
— В покере это называется олл-ин. Это и значит. Сегодня повесили хороший плакат: «Сегодня или никогда». Послезавтра будет тоже самое.
— Почему не происходит ротация среди защитников?
— Потому что у нас шесть защитников, которые играют в топ-6.
— Не думали выпустить Акользина в большинстве?
— Была мысль. Но мы поставили Чибисова. Но такая мысль была.
Счет в серии — 3-3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -