Воробьев — о седьмом матче в серии против «Автомобилиста»: «В покере это называется олл-ин. Послезавтра будет тоже самое»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о матче шестой серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (6:3), а также поделился ожиданиями от решающей встрече в серии.

— Мысли по матчу? Павел Акользин сделал хет-трик. Назвали его Павлом Буре. Наконец-то мы забили красивейший гол в большинстве с такого обалденного розыгрыша. Паскуале хорошо сыграл, все ребята бились. Едем на седьмую игру.

— Что для вас значит седьмая игра в серии?

— В покере это называется олл-ин. Это и значит. Сегодня повесили хороший плакат: «Сегодня или никогда». Послезавтра будет тоже самое.

— Почему не происходит ротация среди защитников?

— Потому что у нас шесть защитников, которые играют в топ-6.

— Не думали выпустить Акользина в большинстве?

— Была мысль. Но мы поставили Чибисова. Но такая мысль была.

Счет в серии — 3-3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.