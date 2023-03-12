Кубок Гагарина: «Металлург» — «Автомобилист», «Динамо» — «Торпедо» и другие матчи 12 марта
Матчи первого раунда Кубка Гагарина.
12 марта, воскресенье
Восточная конференция
14.30 (мск) «Металлург» — «Автомобилист»
Счет в серии: 2-3
Западная конференция
17.00 «Динамо» Москва — «Торпедо»
Счет в серии: 2-3
17.00 «Северсталь» — ЦСКА
Счет в серии: 2-3
Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
16.03
18.03
20.03
22.03
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
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