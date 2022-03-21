«Салават Юлаев» — «Трактор»: все голы третьего матча серии плей-офф

«Салават Юлаев» победил «Трактор» со счетом 3:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Глеб Кузьмин, Виктор Тихонов и Николай Кулемин. У «Трактора» отличился форвард Томаш Гика.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 23 марта в Уфе.