«Салават Юлаев» одолел «Трактор» в третьем матче и вышел вперед в серии

«Салават Юлаев» переиграл «Трактор» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Уфимцы на своем льду одолели соперника со счетом 3:1.

В составе «Салавата» голами отметились нападающие Глеб Кузьмин, Виктор Тихонов и Николай Кулемин (он поразил пустые ворота).

Автором единственного гола «Трактора» стал форвард Томаш Гика.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч серии пройдет 23 марта также в Уфе.

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Третий матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кузьмин — 3 (Санников, Картаев), 10:19 — 1:0. Тихонов — 3 (бол., Кадейкин, Хафизуллин), 23:44 — 2:0. Гика — 2 (мен., Седлак, Кулик), 37:03 — 2:1. Кулемин — 3 (п.в., Башкиров, Картаев), 59:53 — 3:1.

Вратари: Шарыченков — Вилл (58:29 — 59:53).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (10+16+7) — 20 (6+7+7).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

21 марта. Уфа. Уфа-Арена.

Счет в серии: 2-1.