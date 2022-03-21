«Салават Юлаев» одолел «Трактор» в третьем матче и вышел вперед в серии
«Салават Юлаев» переиграл «Трактор» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Уфимцы на своем льду одолели соперника со счетом 3:1.
В составе «Салавата» голами отметились нападающие Глеб Кузьмин, Виктор Тихонов и Николай Кулемин (он поразил пустые ворота).
Автором единственного гола «Трактора» стал форвард Томаш Гика.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч серии пройдет 23 марта также в Уфе.
Хоккей
КХЛ
Восток
1/2 финала конференций
Третий матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кузьмин — 3 (Санников, Картаев), 10:19 — 1:0. Тихонов — 3 (бол., Кадейкин, Хафизуллин), 23:44 — 2:0. Гика — 2 (мен., Седлак, Кулик), 37:03 — 2:1. Кулемин — 3 (п.в., Башкиров, Картаев), 59:53 — 3:1.
Вратари: Шарыченков — Вилл (58:29 — 59:53).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 33 (10+16+7) — 20 (6+7+7).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
21 марта. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 2-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|21.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|3 : 1
|21.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -